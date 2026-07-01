Начало матча 1/16 финала ЧМ-2026 Мексика — Эквадор запланировано на 5:00

Матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Мексики и Эквадора, начнётся в 5:00 по московскому времени. Об этом сообщил Mundo Deportivo.

Ранее игра была отложена из-за неблагоприятных погодных условий в Мехико (Мексика). Начало встречи было запланировано на 4:00 мск.

Мексиканцы заняли первое место в группе А, эквадорцы стали третьими в квартете Е.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.