В отложенном матче 1/16 финала ЧМ-2026 Мексика — Эквадор не будет пауз на «водопой»

Матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Мексики и Эквадора, начнётся в 5:00 по московскому времени. Во время игры не будет пауз на «водопой». Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

Ранее игра была отложена из-за неблагоприятных погодных условий в Мехико (Мексика). Начало встречи было запланировано на 4:00 мск.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Мехико, включая риск ударов молнии вблизи стадиона, начало матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу Мексика — Эквадор перенесено на 20:00 по местному времени (5:00 мск). Перерывов на «водопой» во время матча не будет. Безопасность всех присутствующих является приоритетом ФИФА. Мы благодарим всех болельщиков за понимание и сотрудничество», — написано в заявлении.

UPD: позднее из сообщения на официальном сайте ФИФА было удалено предложение об отсутствии перерывов на «водопой».

Мексиканцы заняли первое место в группе А, эквадорцы стали третьими в квартете Е.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).