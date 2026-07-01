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Мбаппе отреагировал на разгромную победу Франции в матче ЧМ со Швецией

Мбаппе отреагировал на разгромную победу Франции в матче ЧМ со Швецией
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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу своей команды в матче с национальной командой Швеции в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (3:0). В этой игре Мбаппе оформил дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

«Я понимаю, зачем играю, где нахожусь и какие у меня обязанности. Команда ясно представляет свои задачи здесь. Начинается новый этап. Сегодня мы действовали уверенно, хотя начало далось тяжело. Мы включились и создали моменты, которые могли бы завершить голами. Моя задача — следить за атмосферой в раздевалке», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Французы вышли в 1/8 финала турнира, где встретятся с Парагваем.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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