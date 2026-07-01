Мбаппе отреагировал на разгромную победу Франции в матче ЧМ со Швецией

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу своей команды в матче с национальной командой Швеции в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (3:0). В этой игре Мбаппе оформил дубль.

«Я понимаю, зачем играю, где нахожусь и какие у меня обязанности. Команда ясно представляет свои задачи здесь. Начинается новый этап. Сегодня мы действовали уверенно, хотя начало далось тяжело. Мы включились и создали моменты, которые могли бы завершить голами. Моя задача — следить за атмосферой в раздевалке», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Французы вышли в 1/8 финала турнира, где встретятся с Парагваем.