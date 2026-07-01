Мбаппе высказался о грядущем матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем, упомянув Германию

Нападающий сборной Франции и капитан команды Килиан Мбаппе высказался о предстоящем матче с национальной командой Парагвая в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

«Парагвай показал, что их нельзя недооценивать. Они обыграли Германию, поэтому мы не будем легкомысленны. Мы нацелены на победу», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, встреча между командами состоится 5 июля в 00:00 мск.

На стадии 1/16 финала Франция разгромила Швецию со счётом 3:0, а сам Мбаппе оформил дубль. Парагвайцы на той же стадии переиграли национальную команду Германии. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти со счётом 4:3 сильнее был коллектив из Южной Америки.