Тренер Швеции Поттер объяснил разгромное поражение от Франции в 1/16 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер высказался после поражения от национальной команды Франции со счётом 0:3 в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, отметив явное превосходство соперника.

«Мы встретились с действительно сильной командой. В итоге победила, безусловно, лучшая сторона. Разумеется, в футболе возможно всё, и у них тоже могут быть неудачные матчи, но я желаю Франции успеха!

Нам в этот вечер требовалось сыграть идеально, и даже при таком раскладе я не уверен, что это было бы достаточно, потому что уровень соперника был очень высок. Если сравнить составы, то мы — молодая, развивающаяся команда, у которой, надеюсь, впереди много хороших моментов.

Мы глубоко расстроены тем, что вынуждены покинуть турнир. Мы не рассчитывали на возвращение домой и хотели большего. Я горжусь своей командой. Для многих игроков этот турнир стал дебютным. Мы ещё не на уровне соперника. Это реальность. Мы сделали всё возможное, и в первом тайме действовали очень хорошо», — приводит слова Поттера RTL.

В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем. Игра состоится 5 июля.