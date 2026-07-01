Олисе вплотную приблизился к рекорду легендарного Пеле по числу ассистов на одном ЧМ

Нападающий сборной Франции Майкл Олисе находится в шаге от того, чтобы повторить достижение легендарного бразильского форварда Пеле в истории чемпионатов мира.

24-летний игрок отметился дублем из ассистов в игре 1/16 финала ЧМ-2026 с командой Швеции, которая завершилась разгромной победой французов со счётом 3:0. На счету вингера теперь пять результативных передач на текущем мировом первенстве. Как сообщает статистический портал Opta Sport, только Пеле (6 в 1970 году) показал лучший результат в рамках одного чемпионата по этому показателю с 1966 года, когда начали собирать статистику голевых передач.

В следующем матче ЧМ сборная Франции встретится с Парагваем. Их очная игра 1/8 финала турнира состоится 5 июля.