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Олисе вплотную приблизился к рекорду легендарного Пеле по числу ассистов на одном ЧМ

Олисе вплотную приблизился к рекорду легендарного Пеле по числу ассистов на одном ЧМ
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Нападающий сборной Франции Майкл Олисе находится в шаге от того, чтобы повторить достижение легендарного бразильского форварда Пеле в истории чемпионатов мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

24-летний игрок отметился дублем из ассистов в игре 1/16 финала ЧМ-2026 с командой Швеции, которая завершилась разгромной победой французов со счётом 3:0. На счету вингера теперь пять результативных передач на текущем мировом первенстве. Как сообщает статистический портал Opta Sport, только Пеле (6 в 1970 году) показал лучший результат в рамках одного чемпионата по этому показателю с 1966 года, когда начали собирать статистику голевых передач.

В следующем матче ЧМ сборная Франции встретится с Парагваем. Их очная игра 1/8 финала турнира состоится 5 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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