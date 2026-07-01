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«Они на голову выше всех». Невилл — о Франции на чемпионате мира

«Они на голову выше всех». Невилл — о Франции на чемпионате мира
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Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл остался впечатлён победой сборной Франции над командой Швеции (3:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

«Это по-настоящему серьёзное заявление. Мы знали, что они фавориты турнира, но то, что мы увидели, – это точность и уничтожение [соперника]. Я всегда смотрю на матчи с оборонительной точки зрения. Эти четыре нападающих (Мбаппе, Олисе, Дембеле и Барколя – прим. «Чемпионата»), которые вышли в старте, будут кошмаром для любого защитника на этом турнире, и я даже не знаю, как их можно остановить.

Это другой уровень. Бразилия выиграла на последней минуте, Германия и Нидерланды вылетели. Они просто показывают всем в этом раунде, как нужно играть. Всё, что они делают, они делают убедительно. Это потрясающе смотрится, и это лучшее выступление на турнире на данный момент. Впереди долгий путь, но сейчас, глядя на них, думаешь: «Вы сами себя подведёте, если не выиграете этот турнир». Потому что они на голову выше всех остальных команд по уровню», – сказал экс-защитник сборной Англии в эфире ITV.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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