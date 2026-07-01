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«Это турнир Килиана, он на пороге величия». Невилл — о Мбаппе на чемпионате мира

«Это турнир Килиана, он на пороге величия». Невилл — о Мбаппе на чемпионате мира
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Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл остался вдохновлён игрой нападающего Килиана Мбаппе после победы сборной Франции над командой Швеции (3:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

«Наблюдая за Мбаппе в первом тайме, я вспоминаю бразильского Роналдо. Он наводит ужас. Это его небольшое покачивание плечами… Это нечто сокрушительное. Патрик [Виейра] на днях сказал, что это турнир Мбаппе, и я полностью с ним согласен. Он просто на другом уровне. Он на пороге величия», – сказал экс-защитник сборной Англии в эфире ITV.

Мбаппе в этом матче оформил дубль и сравнялся с Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026 — у обоих игроков теперь по шесть мячей.

В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем.

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