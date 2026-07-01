«Это турнир Килиана, он на пороге величия». Невилл — о Мбаппе на чемпионате мира

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл остался вдохновлён игрой нападающего Килиана Мбаппе после победы сборной Франции над командой Швеции (3:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Наблюдая за Мбаппе в первом тайме, я вспоминаю бразильского Роналдо. Он наводит ужас. Это его небольшое покачивание плечами… Это нечто сокрушительное. Патрик [Виейра] на днях сказал, что это турнир Мбаппе, и я полностью с ним согласен. Он просто на другом уровне. Он на пороге величия», – сказал экс-защитник сборной Англии в эфире ITV.

Мбаппе в этом матче оформил дубль и сравнялся с Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026 — у обоих игроков теперь по шесть мячей.

В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем.