Девушка на трибуне поразила всех флагмированной причёской

Во время матча заключительного, 3-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Египта и Ирана (1:1) в кадр трансляции попала болельщица с необычной причёской.

Девушка сделала бигуди, с инкрустированными в них флагами стран-участниц сборных ЧМ-2026.

Болельщица на матче Египет — Иран Фото: Скриншот из трансляции

Египет завоевал путёвку в плей-офф, а Иран занял третье место и в плей-офф не попал.

Сборная Египта встретится со сборной Австралии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Матч состоится 3 июня, начало — в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).