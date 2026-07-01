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Девушка на трибуне поразила всех флагмированной причёской

Девушка на трибуне поразила всех флагмированной причёской
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Во время матча заключительного, 3-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Египта и Ирана (1:1) в кадр трансляции попала болельщица с необычной причёской.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 1
Иран
1:0 Сабер – 5'     1:1 Резаян – 14'    

Девушка сделала бигуди, с инкрустированными в них флагами стран-участниц сборных ЧМ-2026.

Болельщица на матче Египет — Иран

Болельщица на матче Египет — Иран

Фото: Скриншот из трансляции

Египет завоевал путёвку в плей-офф, а Иран занял третье место и в плей-офф не попал.

Сборная Египта встретится со сборной Австралии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Матч состоится 3 июня, начало — в 21:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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