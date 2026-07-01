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Результаты матчей 1/16 финала ЧМ по футболу 2026 на 30 июня 2026

Результаты матчей 1/16 финала ЧМ по футболу 2026 на 30 июня 2026
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В ночь с 30 июня на 1 июля состоялся ряд матчей 1/16 финала чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр плей-офф.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 30 июня 2026 года:

  • Кот-д'Ивуар — Норвегия — 1:2;
  • Франция — Швеция — 3:0;
  • Мексика — Эквадор — 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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