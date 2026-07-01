Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 30 июня 2026: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялся ряд матчей 1/16 финала турнира.

На данный момент лидером гонки бомбардиров остаётся аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого шесть забитых мячей за три матча. Однако теперь с ним сравнялся форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, у которого также шесть голов, но на один проведённый матч больше.

Пять голов на счету нападающего Эрлинга Холанда (Норвегия). По четыре мяча у Винисиуса Жуниора (Бразилия) и Усмана Дембеле (Франция).

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.