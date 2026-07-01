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Сборная Мексики установила новый командный рекорд на чемпионатах мира

Сборная Мексики установила новый командный рекорд на чемпионатах мира
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В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Мексики и Эквадора. Команды играют на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Киньонес – 22'     2:0 Хименес – 31'    
Удаления: нет / Инкапье – 90+5'

На 22-й минуте Мексика открыла счёт в матче. Автором гола стал Хулиан Киньонес. Таким образом, сборная Мексики открыла счёт в пятом матче подряд на чемпионатах мира — это новый командный рекорд для мексиканцев.

На 31-й минуте сборная Мексики удвоила своё преимущество. Автором гола стал нападающий Рауль Хименес. Текущий счёт в матче — 2:0. На момент написания новости идёт перерыв.

Мексиканцы заняли первое место в группе А, эквадорцы стали третьими в квартете Е.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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