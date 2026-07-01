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Тчуамени высказался о победе в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со Швецией

Тчуамени высказался о победе в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со Швецией
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Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени высказался о победе в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швеции (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

«Мы были полны решимости выиграть этот матч. Когда мы играем как единое целое, то способны на великие дела. Способны забивать много голов. Если посмотреть на наш атакующий потенциал, то это действительно очень редкое явление в истории футбола. Поэтому наша задача — как опорных полузащитников, так и защитников — не позволять мячу залетать в наши ворота», — приводит слова Тчуамени L’Equipe.

В 1/8 финала чемпионата мира французы сыграют со сборной Парагвая 5 июля.

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