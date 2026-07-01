Тчуамени высказался о победе в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со Швецией

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени высказался о победе в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швеции (3:0).

«Мы были полны решимости выиграть этот матч. Когда мы играем как единое целое, то способны на великие дела. Способны забивать много голов. Если посмотреть на наш атакующий потенциал, то это действительно очень редкое явление в истории футбола. Поэтому наша задача — как опорных полузащитников, так и защитников — не позволять мячу залетать в наши ворота», — приводит слова Тчуамени L’Equipe.

В 1/8 финала чемпионата мира французы сыграют со сборной Парагвая 5 июля.