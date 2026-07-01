Сборная Нидерландов подверглась расизму после вылета с ЧМ. KNVB выступила с заявлением

Королевская футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) выпустила заявление в связи с расистскими оскорблениями в адрес игроков национальной сборной после вылета с чемпионата мира.

Накануне, в рамках 1/16 финала нидерландцы уступили команде Марокко (1:1, 2:3 по пен.).

Свои попытки в серии не реализовали сразу три игрока команды – Джастин Клюйверт пробил в штангу, Квинтен Тимбер ударил мимо ворот, вратарь Марокко Яссин Буну парировал удар Крисенсио Саммервилла.

«Мы хотели бы поблагодарить игроков, тренерский штаб и всех, кто принимал участие в этом чемпионате мира, за их самоотверженность и преданность делу.

Мы также выражаем искреннюю признательность болельщикам: тем, кто был на стадионе, тем, кто смотрел матчи дома, и всем, кто следил за Нидерландами и поддерживал их по всему миру. Футбол объединяет людей, независимо от происхождения или социального положения.

Мы видели реакцию в интернете, в рамках которой игроки подвергались расистским и дискриминационным оскорблениям после вылета команды из турнира. Мы решительно выступаем против такого поведения. Расизму и дискриминации нет места в футболе, в интернете и в нашем обществе», – говорится в заявлении KNVB.

Ране стало известно, что Рональд Куман покинет пост главного тренера Нидерландов