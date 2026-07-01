«Они точно пройдут очень далеко». Дьёкереш – о сборной Франции

Нападающий сборной Швеции и лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш высказался о поражении в матче 1/16 финала чемпионата мира – 2026 со сборной Франции (0:3).

«В атаке у них очень хорошая сыгранность. Они хорошо знают друг друга, это видно, это чувствуется на поле. Если они продолжат в том же духе и сохранят организованную оборону — если они не позволят сопернику так много создавать, — я думаю, они точно пройдут очень далеко. Это очень хорошая команда», – приводит слова Дьёкереша официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала турнира французы сыграют с национальной командой Парагвая 5 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.