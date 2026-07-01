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«Они точно пройдут очень далеко». Дьёкереш – о сборной Франции

«Они точно пройдут очень далеко». Дьёкереш – о сборной Франции
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Нападающий сборной Швеции и лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш высказался о поражении в матче 1/16 финала чемпионата мира – 2026 со сборной Франции (0:3).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

«В атаке у них очень хорошая сыгранность. Они хорошо знают друг друга, это видно, это чувствуется на поле. Если они продолжат в том же духе и сохранят организованную оборону — если они не позволят сопернику так много создавать, — я думаю, они точно пройдут очень далеко. Это очень хорошая команда», – приводит слова Дьёкереша официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала турнира французы сыграют с национальной командой Парагвая 5 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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