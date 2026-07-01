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«Жалею, что обрезал ему крылья». Талалаев — о футбольной карьере сына

«Жалею, что обрезал ему крылья». Талалаев — о футбольной карьере сына
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о футбольной карьере своего сына Андрея Талалаева-младшего.

«Я помню, он был на сборах с «Волгой» с нами. И как раз Серджио (Джованни) проводил сборы в Сочи. Когда сборы заканчивались, он подошёл ко мне и спросил: «Ты считаешь, мой уровень где?» На тот момент я немножко задрал планку. Я сказал: «Твой уровень между Первой лигой и, может быть, последними командами РПЛ. Если ты будешь работать вот так».

Он говорит: «Вот так работать, как вы сейчас работали с Серджио?» А у нас там на сборах из 27 человек осталось человек 16 «живых» — остальные все разлетелись, потому что не смогли выдерживать. Он говорит: «А сколько можно зарабатывать?» Я ему сказал порог, он говорит: «Ты знаешь, я, наверное, мозгами заработаю больше, чем в футболе». Я жалею, что немножко обрезал ему крылья этим высказыванием, потому что я потом видел уровень футболистов, которым тоже не хватало каких-то качеств чисто физически. Но за счёт старания, ума, понимания… Я считаю, что я немножко укоротил ему карьеру», — сказал Талалаев в интервью Фёдору Смолову.

Талалаев-младший завершил карьеру футболиста в 2018 году в возрасте 25 лет, а сейчас является помощником отца в «Балтике».

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