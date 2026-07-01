«Это сбывшаяся мечта». Диалло — о голе в матче с Норвегией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Амад Диалло высказался о голе в матче с национальной командой Норвегии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 (1:2).

«Это большое достижение, потому что это сбывшаяся мечта. Я всегда мечтал сыграть на самом крупном турнире, так что забить этот гол было чем-то невероятным. В конце концов, даже если ты проиграешь, это тоже победа», — приводит слова Диалло официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала Норвегия сыграет с Бразилией. На стадии 1/16 финала пентакампеоны переиграли национальную команду Японии со счётом 2:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.