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США — Босния и Герцеговина: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

США — Босния и Герцеговина: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ-2026, где смотреть
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Завтра утром, 2 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Боснии и Герцеговины. Игра пройдёт на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Киньонес – 22'     2:0 Хименес – 31'    
Удаления: нет / Инкапье – 90+5'

Сборная США вышла в плей-офф, заняв первое место в группе D. Босния и Герцеговина финишировала на третьей строчке в квартете В.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь матчей ЧМ-2026
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