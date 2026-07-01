Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев пригласил Смолова в «Балтику»

Талалаев пригласил Смолова в «Балтику»
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в личной беседе пригласил бывшего нападающего сборной России Фёдора Смолова в калининградский клуб.

«Я тебе говорю — ты рано закончил. Если мы сейчас поищем [нападающего] и никого не найдём, я тебе рекомендую подумать. У нас когда Хиль уходит с поля, еще минут 25–30 остаётся, где можно показать своё мастерство», — сказал Талалаев в эфире ютуб-канала Smol Talk.

36-летний Смолов летом 2025 года покинул «Краснодар», став чемпионом России. С тех пор Смолов находится в статусе свободного агента — о завершении профессиональной карьеры футболиста он не объявлял.

В прошлом сезоне «Балтика» под руководством Талалаева заняла шестое место в РПЛ.

Материалы по теме
Фёдор Смолов посвятил пост Лионелю Месси, который стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android