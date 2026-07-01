Талалаев пригласил Смолова в «Балтику»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в личной беседе пригласил бывшего нападающего сборной России Фёдора Смолова в калининградский клуб.

«Я тебе говорю — ты рано закончил. Если мы сейчас поищем [нападающего] и никого не найдём, я тебе рекомендую подумать. У нас когда Хиль уходит с поля, еще минут 25–30 остаётся, где можно показать своё мастерство», — сказал Талалаев в эфире ютуб-канала Smol Talk.

36-летний Смолов летом 2025 года покинул «Краснодар», став чемпионом России. С тех пор Смолов находится в статусе свободного агента — о завершении профессиональной карьеры футболиста он не объявлял.

В прошлом сезоне «Балтика» под руководством Талалаева заняла шестое место в РПЛ.