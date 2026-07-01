Сборная Мексики уверенно обыграла Эквадор и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретились сборные Мексики и Эквадора. Команды сыграли на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Итоговый счёт матча — 2:0 в пользу мексиканцев.

Сборная Мексики вышла вперёд на 22-й минуте, голом отметился Хулиан Киньонес. На 31-й минуте Рауль Хименес удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счёт. На 90+5-й минуте произошёл интересный эпизод: защитник Эквадора Пьеро Инкапье получил красную карточку за прикрытый руками рот. Он во время словесной перепалки с соперником прикрыл рот руками — по новым правилам это наказывается удалением.

В 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго. А сборная Эквадора покидает мировое первенство.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).