«Локомотив» отреагировал на выход Сесара Монтеса в 1/8 финала ЧМ-2026

Московский «Локомотив» отреагировал на выход своего защитника Сесара Монтеса в 1/8 финала ЧМ-2026 в составе сборной Мексики. Накануне мексиканцы обыграли команду Эквадора со счётом 2:0. Монтес провёл на поле весь матч 1/16 финала.

«Мексика — в 1/8 финала ЧМ-2026! Капитан Сесар Монтес и его команда наконец-то сняли проклятие и спустя семь мундиалей подряд прошли первый раунд плей-офф. Победа над Эквадором — 2:0! Соперником мексиканцев станет победитель пары Англия — ДР Конго. ¡VAMOS MÉXICO!» — написала пресс-служба железнодорожников.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.