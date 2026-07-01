Мексика добилась исторического достижения. На ЧМ со сборной такого не было 40 лет

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретились сборные Мексики и Эквадора. Команды сыграли на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Итоговый счёт матча — 2:0 в пользу мексиканцев.

Таким образом, впервые с 1986 года сборная Мексики прошла первый раунд плей-офф — за это время мексиканцы сыграли на восьми чемпионатах мира, но ни разу не смогли этого сделать.

В 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго. Сорная Эквадора покидает мировое первенство.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).