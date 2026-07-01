Стало известно, с кем сыграет сборная Мексики в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Мексики обыграла в матче 1/16 финала национальную команду Эквадора со счётом 2:0. Команды сыграли на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). В следующем раунде мексиканцы встретятся с победителем пары Англия — ДР Конго.

Ранее определились две пары 1/8 финала чемпионата мира: Канада — Марокко и Бразилия — Норвегия. Матчи 1/16 финала будут проходить до 4 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).