Сборная Бразилии потеряла одного футболиста перед 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Бразилии потеряла одного из своих футболистов перед 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Так, полузащитник Лукас Пакета пропустит следующий матч национальной команды из-за травмы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, игрок почувствовал дискомфорт в матче с национальной командой Японии (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. В последние минуты первого тайма Пакета начал хромать, а после перерыва был заменён на Эндрика на 46-й минуте.

В 1/8 финала ЧМ-2026 бразильцам предстоит встретиться с национальной командой Норвегии.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.