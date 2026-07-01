Франция и Мексика — в 1/8 финала ЧМ, Серена Уильямс вылетела с Уимблдона. Главное к утру

Франция разгромила Швецию, а Мексика уверенно обыграла Эквадор в матчах 1/16 финала ЧМ-2026, Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона-2026 20-летней Майе Джойнт. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».