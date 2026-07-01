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30 июня главные новости спорта, футбол, плей-офф ЧМ-2026, хоккей, НХЛ, трансферы, теннис, Уимблдон

Франция и Мексика — в 1/8 финала ЧМ, Серена Уильямс вылетела с Уимблдона. Главное к утру
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Франция разгромила Швецию, а Мексика уверенно обыграла Эквадор в матчах 1/16 финала ЧМ-2026, Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона-2026 20-летней Майе Джойнт. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Франция разгромила Швецию в матче 1/16 финала ЧМ-2026, Мбаппе оформил дубль.
  2. Сборная Мексики уверенно обыграла Эквадор и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
  3. Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона-2026 20-летней Майе Джойнт.
  4. Гол Холанда в концовке матча помог Норвегии обыграть Кот-д'Ивуар и выйти в 1/8 финала ЧМ.
  5. Результаты матчей 1/16 финала ЧМ по футболу 2026 на 30 июня 2026.
  6. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 30 июня 2026: кто лидер, сколько мячей.
  7. Сетка плей-офф ЧМ-2026 после победы Франции. Известны три пары 1/8 финала.
  8. Мбаппе сравнялся с Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026.
  9. Мбаппе побил рекорд по количеству голов в истории плей-офф ЧМ.
  10. Холанд сравнялся с Мбаппе по количеству голов за сборную, потратив на 48 матчей меньше.
  11. Павел Дорофеев подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».
  12. Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2026.
  13. Людмила Самсонова прошла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв Полину Кудерметову.
  14. Уимблдон-2026, мужчины: результаты матчей 30 июня.
  15. Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 30 июня.
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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