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Стал известен лучший игрок матча между Мексикой и Эквадором на ЧМ-2026

Стал известен лучший игрок матча между Мексикой и Эквадором на ЧМ-2026
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Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретились сборные Мексики и Эквадора. Команды сыграли на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Итоговый счёт матча — 2:0 в пользу мексиканцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Киньонес – 22'     2:0 Хименес – 31'    
Удаления: нет / Инкапье – 90+5'

Лучшим игроком встречи был признан нападающий мексиканской сборной Хулиан Киньонес, который открыл счёт в матче на 22-й минуте.

В 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго. А сборная Эквадора покидает мировое первенство.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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