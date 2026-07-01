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17-летний талант Мексики повторил уникальное достижение Пеле

17-летний талант Мексики повторил уникальное достижение Пеле
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Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретились сборные Мексики и Эквадора. Команды сыграли на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Итоговый счёт матча — 2:0 в пользу мексиканцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Киньонес – 22'     2:0 Хименес – 31'    
Удаления: нет / Инкапье – 90+5'

Хильберто Мора из Мексики (17 лет и 259 дней) — стал вторым 17-летним и вторым самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе на матч плей-офф чемпионата мира, после Пеле, которому было 17 лет и 239 дней, когда он играл за Бразилию против Уэльса в 1958 году.

В 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго. А сборная Эквадора покидает мировое первенство.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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