«Мы очень разочарованы». Нападающий Эквадора — о поражении в матче с Мексикой на ЧМ-2026

Нападающий сборной Эквадора Джон Йебоа прокомментировал поражение в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Мексикой (0:2).

«Думаю, весь стадион был на их стороне, и это придавало им дополнительные силы. Мы сами ощущали такую поддержку в матче с Германией, поэтому понимаем, что это значит. Конечно, мы очень разочарованы», — приводит слова Йебоа официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго. А сборная Эквадора покидает мировое первенство.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.