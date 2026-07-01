Установлены личности, обокравшие сборную Англии ранее на ЧМ, об этом сообщает Daily Mail.

Ранее во время перевозки экипировки из Флориды на базу англичан в Канзас-Сити была украдена часть вещей команды — позже два человека были задержаны, а часть украденного удалось вернуть.

По информации Daily Mail, задержанными оказались 40-летний Мустафа Салик и 35-летний Эрфан Камаль – афганские мужчины, получившие американское гражданство за помощь в борьбе с мусульманами-суннитами. Они работали водителями в компании Vista Trans Holding и проживали в Сан-Антонио, штат Техас.

Обоим мужчинам грозит до семи лет тюремного заключения в случае вынесения обвинительного приговора.

Согласно судебным документам, Камаль «девять лет работал по контракту с американским военным спецназом, помогая в борьбе с мусульманами-суннитами., прежде чем иммигрировать в США». Его защита утверждает, что возвращение Камаля в Афганистан «будет означать верную смерть».

Его адвокат Николас Бейтс заявил: «Мистер Камаль – набожный мусульманин и считает, что кража противоречит его религии. Предполагаемое правонарушение не является насильственным преступлением, предполагаемой жертве вернули все вещи, а мистер Камаль не скрывался от правоохранительных органов».

По словам юриста, его клиент «сотрудничал со следствием» и «не представляет опасности для общества и не склонен к побегу».

Адвокат Салика Мэтью Мерриман приводил аналогичные доводы, но часть его письменного запроса была отредактирована «в интересах национальной безопасности» и не была обнародована.

По словам адвоката, его клиент 15 лет работал на армию США, помогая в борьбе с мусульманами-суннитами, прежде чем иммигрировать в Соединённые Штаты». Как и его коллега, Мерриман заявил, что возвращение подозреваемого на родину «будет означать верную смерть».