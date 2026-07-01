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«Футбол объединяет!» 88-летний журналист-рекордсмен ЧМ-2026 обратился к политикам мира

«Футбол объединяет!» 88-летний журналист-рекордсмен ЧМ-2026 обратился к политикам мира
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88-летний немецкий журналист Хартмут Шерцер, освещающий уже 17-й чемпионат мира в своей карьере, поделился мнением о главной ценности футбола. Несмотря на возраст, он приехал в США, чтобы работать на турнире, и призвал мировых лидеров обратить внимание на объединяющую силу спорта.

– Вы побывали на стольких чемпионатах мира. Что такое событие даёт людям?
– Чемпионаты мира объединяют людей. И это не слоган, так происходит на самом деле. Политики со всего мира, все эти диктаторы должны увидеть футбольные матчи. Увидеть, как игра объединяет людей со всего света. Болельщики собираются с разных концов планеты и вместе переживают матчи. Они знакомятся и дружат между собой. Это фантастика. И именно этим футбол замечателен, – сказал Шерцер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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