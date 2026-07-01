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Нападающий сборной Мексики Киньонес: мы должны продолжать бороться. Такова жизнь

Нападающий сборной Мексики Киньонес: мы должны продолжать бороться. Такова жизнь
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Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес прокомментировал победу в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Эквадором (0:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Киньонес – 22'     2:0 Хименес – 31'    
Удаления: нет / Инкапье – 90+5'

«Сегодня самое главное — командная игра. Можно проявить себя индивидуально, но это возможно только благодаря отличной игре всей команды. Именно так мы мыслим. Мы должны продолжать бороться. Такова жизнь: борешься, борешься и борешься, пока не добьёшься того, чего хочешь. Спасибо всем, кто поддерживал нас и верил в нас», — приводит слова Киньонеса официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго. А сборная Эквадора покидает мировое первенство.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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