Нападающий сборной Мексики Киньонес: мы должны продолжать бороться. Такова жизнь

Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес прокомментировал победу в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Эквадором (0:2).

«Сегодня самое главное — командная игра. Можно проявить себя индивидуально, но это возможно только благодаря отличной игре всей команды. Именно так мы мыслим. Мы должны продолжать бороться. Такова жизнь: борешься, борешься и борешься, пока не добьёшься того, чего хочешь. Спасибо всем, кто поддерживал нас и верил в нас», — приводит слова Киньонеса официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго. А сборная Эквадора покидает мировое первенство.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.