«Помешать им может только чудо». Мор назвал явного фаворита ЧМ-2026

Известный российский экс-футболист Эдуард Мор назвал явного фаворита чемпионата мира — 2026. Он выделил сборную Франции.

«На мой взгляд, только чудо или какое‑то невезение может помешать сборной Франции выиграть чемпионат мира. Они фавориты. Эта команда очень хороша. Шведам не в чем себя обвинять. Их план на игру был понятен, но с такой линией атаки у соперника они мало что могли сделать. У французов очень большая скамейка. Они даже могут заменить лидеров команды по ходу матча. У них есть ресурс, чтобы спокойно дойти до финала и выиграть трофей», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.