Никитин оценил игру защитника «Локомотива» Монтеса в 1/16 финала ЧМ-2026 за Мексику

Российский экс-футболист Алексей Никитин оценил игру защитника «Локомотива» и сборной Мексики Сесара Монтеса в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Мексиканцы обыграли Эквадор со счётом 2:0. Монтес провёл на поле полный матч.

«На мой взгляд, мы пока не можем в полной мере оценить возможности сборной Мексики. Они не пропускают на протяжении четырёх матчей, но пока не играли с элитными командами, которые заставят мексиканцев действовать на других скоростях.

Монтес сыграл хорошо. Он выиграл много единоборств, здорово действовал на подстраховке, грамотно выбирал позицию. Кроме того, у него было два голевых момента после стандартных положений. Будем надеяться, что футболисты из РПЛ продолжат в том же духе на чемпионате мира», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.