Журналист-рекордсмен ЧМ-2026 сделал выбор между Пеле и Марадоной

88-летний немецкий журналист Хартмут Шерцер, освещающий уже 17-й чемпионат мира в своей карьере, рассказал, кто его впечатлил больше всего в карьере.

– Вы застали времена Пеле и Диего Марадоны. Каково это?

– Невероятный опыт. Всегда с энтузиазмом вспоминаю те времена. Меня ещё постоянно спрашивают, кто впечатлил больше – Пеле или Марадона.

– И кто же?

– Для меня – Пеле. И самый запоминающийся турнир – ЧМ-1970 в Мексике, когда победила Бразилия, — сказал Шерцер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Несмотря на возраст, Шерцер приехал в США, чтобы работать на турнире, и призвал мировых лидеров обратить внимание на объединяющую силу спорта.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).