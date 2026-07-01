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Журналист-рекордсмен ЧМ-2026 сделал выбор между Пеле и Марадоной

Журналист-рекордсмен ЧМ-2026 сделал выбор между Пеле и Марадоной
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88-летний немецкий журналист Хартмут Шерцер, освещающий уже 17-й чемпионат мира в своей карьере, рассказал, кто его впечатлил больше всего в карьере.

– Вы застали времена Пеле и Диего Марадоны. Каково это?
– Невероятный опыт. Всегда с энтузиазмом вспоминаю те времена. Меня ещё постоянно спрашивают, кто впечатлил больше – Пеле или Марадона.

– И кто же?
– Для меня – Пеле. И самый запоминающийся турнир – ЧМ-1970 в Мексике, когда победила Бразилия, — сказал Шерцер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Несмотря на возраст, Шерцер приехал в США, чтобы работать на турнире, и призвал мировых лидеров обратить внимание на объединяющую силу спорта.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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