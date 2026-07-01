«Крылья Советов» объявили о подписании Дениса Макарова

Самарские «Крылья Советов» в клубных соцсетях объявили о подписании 28-летнего российского полузащитника Дениса Макарова. Стороны заключили контракт сроком на один год. Финансовые детали сотрудничества не разглашаются.

«Добро пожаловать в «Крылья», Денис!» — написала пресс-служба самарского клуба.

Ранее стало известно, что 28-летний Макаров в одностороннем порядке расторг контракт с турецким клубом «Кайсериспор». Он сделал это из-за большой задолженности по зарплате. Также Денис направил жалобу в ФИФА.

Ранее, помимо «Кайсериспора», в ходе своей карьеры Макаров выступал за «Оренбург», «Нефтехимик», «Рубин», «Динамо».