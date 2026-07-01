«В первом тайме нас полностью переиграли». Тренер Эквадора — о матче с Мексикой на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе прокомментировал поражение в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Мексикой (0:2).

«В первом тайме нас полностью переиграли. Затем мы сумели вернуться в игру, но не смогли забить гол, который придал бы нам уверенности. Я благодарен всем игрокам и всей стране за этот путь и за это приключение, которое мы прошли вместе. Хочу просто сказать спасибо», — приводит слова Беккасесе официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго. А сборная Эквадора покидает мировое первенство.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.