«Переход сильного игрока без затрат». В «Крыльях» прокомментировали подписание Макарова

Генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов прокомментировал подписание полузащитника Дениса Макарова. Футболист присоединился к самарцам на правах свободного агента.

«У Сергея Александровича Булатова была просьба на усиление состава полузащитником, обладающим набором определённых качеств. Денис — качественный российский игрок, который соответствует обозначенным критериям и возможностям нашего клуба.

Конечно, у него были и другие предложения, но после детального общения с клубом и Сергеем Александровичем он сделал выбор в пользу «Крыльев». Рады, что удалось договориться о переходе сильного игрока в статусе свободного агента без прямых трансферных затрат», — цитирует Джабраилова пресс-служба клуба.