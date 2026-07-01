«Такое не забывается». 88-летний журналист вспомнил свой первый из 17 чемпионатов мира

88-летний немецкий журналист Хартмут Шерцер, освещающий уже 17-й чемпионат мира в своей карьере, вспомнил свой первый чемпионат мира.

– Чем вам запомнился ваш первый чемпионат мира?

– В 1962-м было тяжело добраться до Чили. Перелёт из Франкфурта до Сантьяго стоил столько, что на эти деньги можно было купить «Фольксваген». Можете такое представить?

– С трудом. И как же вы добрались?

– С немецкой сборной. Сидел прямо рядом с футболистами. Это ещё был такой перелёт… Пилот подписал для нас большой документ, что мы официально пересекли экватор в такой-то день. Когда подлетали к Сантьяго, то ещё три раза облетели вокруг Аконкагуа – самой высокой горы в Андах. Для нас всех это был ещё и туристический перелёт. Такое навсегда останется в памяти. Тогда частные перевозки только-только формировались, – сказал Шерцер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.