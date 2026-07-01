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Сетка плей-офф чемпионата мира по футболу – 2026, кто вышел в 1/8 финала

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известно 7 из 16 участников 1/8 финала
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В ночь с 30 июня на 1 июля состоялся ряд матчей 1/16 финала чемпионата мира — 2026. По итогам игр обновилась турнирная сетка ЧМ.

На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:

Фото: Чемпионат

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

  • Парагвай — Франция;
  • Канада — Марокко;
  • Португалия/Хорватия — Испания/Австрия;
  • США/Босния и Герцеговина — Бельгия/Сенегал;
  • Бразилия — Норвегия;
  • Мексика — Англия/ДР Конго;
  • Аргентина/Кабо-Верде — Австралия/Египет;
  • Швейцария/Алжир — Колумбия/Гана.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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