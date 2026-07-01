«Абсолютно безумие!» Журналист-рекордсмен назвал матч ЧМ, который потряс его больше всех

88-летний немецкий журналист Хартмут Шерцер, освещающий уже 17-й чемпионат мира в своей карьере, назвал матч ЧМ, который потряс его больше всех.

– Что ещё запомнилось с того ЧМ-1970?

– «Матч века» между Италией и Германией. В Мехико на стадионе «Ацтека» до сих пор висит табличка в память о той игре. Немцы тогда сравняли счёт на 90+2-й минуте – 1:1, а в овертаймах случилось абсолютное безумие с четырьмя голами. Беккенбауэр вывихнул ключицу, но остался на поле, потому что все замены были использованы. Тогда по правилам их было всего по две у каждой команды. Сборная Германии сначала вышла вперёд – 2:1, затем уступала – 2:3, на 110-й минуте сравняла – 3:3, а затем итальянцы забили победный. Для меня это был самый волнительный матч, – сказал Шерцер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.