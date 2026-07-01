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В «Крыльях Советов» раскрыли подробности подписания Дениса Макарова

В «Крыльях Советов» раскрыли подробности подписания Дениса Макарова
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов раскрыл некоторые подробности подписания полузащитника Дениса Макарова. По словам функционера, стороны подписали контракт на один сезон, но договорились, что обсудят пролонгацию сотрудничества на более длительный срок.

«Контракт заключили на один год, но мы договорились, что если сотрудничество будет устраивать обе стороны, то начнём диалог о продлении соглашения. Желаю Денису успехов в составе нашей команды и надеюсь, что своей игрой он будет приносить пользу и радовать наших болельщиков!» — цитирует Джабраилова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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