Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» согласовал трансфер Джеффа Эхатора из «Дженоа» — Фабрицио Романо

«Ювентус» согласовал трансфер Джеффа Эхатора из «Дженоа» — Фабрицио Романо
Комментарии

«Ювентус» полностью согласовал переход нападающего «Дженоа» Джеффа Эхатора, сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сумма трансфера 19-летнего итальянского форварда составит € 16 млн, а ещё € 2 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат. Частью этой сделки станет австрийский защитник Давид Пучка, который проследует в обратном направлении и присоединится к «Дженоа».

В минувшем сезоне-2025/2026 Джефф Эхатор принял участие в 32 матчах во всех турнирах и забил четыре мяча. Действующий контракт с «Дженоа» рассчитан до 30 июня 2029 года. В ближайшие дни футболист прибудет в Турин для прохождения медицинского осмотра.

Материалы по теме
Генеральный директор «Ювентуса»: Влахович не входит в наши планы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android