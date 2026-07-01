«Ювентус» согласовал трансфер Джеффа Эхатора из «Дженоа» — Фабрицио Романо

«Ювентус» полностью согласовал переход нападающего «Дженоа» Джеффа Эхатора, сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сумма трансфера 19-летнего итальянского форварда составит € 16 млн, а ещё € 2 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат. Частью этой сделки станет австрийский защитник Давид Пучка, который проследует в обратном направлении и присоединится к «Дженоа».

В минувшем сезоне-2025/2026 Джефф Эхатор принял участие в 32 матчах во всех турнирах и забил четыре мяча. Действующий контракт с «Дженоа» рассчитан до 30 июня 2029 года. В ближайшие дни футболист прибудет в Турин для прохождения медицинского осмотра.