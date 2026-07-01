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«Ньюкасл» оштрафован УЕФА на € 6 млн за нарушения финансовых правил

«Ньюкасл» оштрафован УЕФА на € 6 млн за нарушения финансовых правил
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УЕФА наложил на «Ньюкасл Юнайтед» штраф в размере более € 6 млн за два нарушения регламентов финансовой устойчивости. Первое касается превышения допустимого уровня убытков за трёхлетний период, второе — несоблюдения лимита на оплату труда в размере 70% от доходов клуба (Squad Cost Ratio) в 2025 году, сообщается в отчёте Первой палаты Комитета по финансовому контролю клубов (CFCB).

Штрафные санкции объясняют активность «Ньюкасла» на трансферном рынке. Клуб уже покинул вингер Энтони Гордон, перешедший в «Барселону» за € 80 млн. Также ожидается уход полузащитника Сандро Тонали, интерес к которому проявляет «Тоттенхэм». Продажа ключевых игроков направлена на приведение расходов в соответствие с нормативами УЕФА и предотвращение дальнейших санкций.

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