Ямаль назвал игроков, которые впечатлили его на ЧМ-2026

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос, кто из игроков впечатлил его на чемпионате мира — 2026.

«Мне очень нравится то, что Винисиус Жуниор показывает на этом чемпионате мира. Он проводит отличный турнир. Ещё Месси, конечно… Исмаэль Сайбари выступает здорово, даже не считая просто забитых мячей», — приводит слова Ямаля COPE.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы Н. Ламин Ямаль отметился голом в ворота национальной команды Саудовской Аравии. Этот забитый мяч стал первым для футболиста на первенствах планеты. В 1/16 финала Испания встретится с Австрией. Матч пройдёт 2 июля, начало — в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.