Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» оштрафован УЕФА за нарушение правила о зарплатах

«Челси» оштрафован УЕФА за нарушение правила о зарплатах
Комментарии

УЕФА наложил на «Челси» штраф в размере € 3 млн за превышение лимита на оплату труда (Squad Cost Ratio) в 2025 году. При этом € 2 млн из этой суммы носят условный характер, сообщается в заявлении Первой палаты Комитета по финансовому контролю клубов (CFCB).

В заявлении CFCB отмечается, что была принята во внимание положительная динамика снижения соотношения расходов на персонал к доходам в период с 2024 по 2025 год, что соответствует прогнозам, представленным клубом в рамках мирового соглашения.

«В результате часть штрафа является условной и будет зависеть от продолжения клубом существенного снижения коэффициента зарплат в 2026 году», — отмечается в заявлении.

Таким образом, «Челси» сможет избежать выплаты € 2 млн, если продолжит сокращать зарплатную ведомость. Клуб уже начал работу по оптимизации состава и продаже игроков в текущее трансферное окно.

Материалы по теме
«Челси» сделал заявление на фоне назначения Марески на пост главного тренера «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android