«Челси» оштрафован УЕФА за нарушение правила о зарплатах

УЕФА наложил на «Челси» штраф в размере € 3 млн за превышение лимита на оплату труда (Squad Cost Ratio) в 2025 году. При этом € 2 млн из этой суммы носят условный характер, сообщается в заявлении Первой палаты Комитета по финансовому контролю клубов (CFCB).

В заявлении CFCB отмечается, что была принята во внимание положительная динамика снижения соотношения расходов на персонал к доходам в период с 2024 по 2025 год, что соответствует прогнозам, представленным клубом в рамках мирового соглашения.

«В результате часть штрафа является условной и будет зависеть от продолжения клубом существенного снижения коэффициента зарплат в 2026 году», — отмечается в заявлении.

Таким образом, «Челси» сможет избежать выплаты € 2 млн, если продолжит сокращать зарплатную ведомость. Клуб уже начал работу по оптимизации состава и продаже игроков в текущее трансферное окно.