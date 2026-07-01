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«Брентфорд» планирует бесплатно подписать Каллума Уилсона — Бен Джейкобс

«Брентфорд» планирует бесплатно подписать Каллума Уилсона — Бен Джейкобс
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«Брентфорд» изучает возможность подписания нападающего Каллума Уилсона на правах свободного агента, сообщает Бен Джейкобс в социальной сети X. 34-летний форвард находится без клуба после истечения срока его контракта с «Вест Хэм Юнайтед». Контракт закончился 30 июня 2026 года.

На данный момент опытный английский страйкер рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры. Уилсон склоняется к тому, чтобы остаться в Англии, и «Брентфорд» входит в число клубов Премьер-лиги, которые рассчитывают заполучить игрока.

В минувшем сезоне-2025/2026 Уилсон принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

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