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Ла Лига временно отказалась от проведения матчей в Майами — MD

Ла Лига временно отказалась от проведения матчей в Майами — MD
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Ла Лига не планирует предлагать Королевской испанской футбольной федерации и УЕФА провести официальный матч чемпионата Испании в Майами в сезоне-2026/2027. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство лиги хочет дождаться, когда ФИФА утвердит новые правила, регулирующие проведение матчей национальных чемпионатов за пределами страны. Такой документ может появиться уже в октябре. За выход испанского чемпионата на международную арену выступает в том числе президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Напомним, в прошлом сезоне обсуждалось проведение матча 17-го тура Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона» в Майами, однако проект так и не был реализован. Причиной отмены стал публичный протест игроков.

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