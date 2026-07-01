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Главное с ЧМ-2026 на 1 июля: голевые подвиги Мбаппе и Холанда, два громких увольнения

Главное с ЧМ-2026 на 1 июля: голевые подвиги Мбаппе и Холанда, два громких увольнения
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе голами помогли своим сборным выйти в следующую стадию плей-офф, определились 7 из 16 участников 1/8 финала ЧМ, Рональд Куман покинул пост главного тренера Нидерландов, а в Германии запланировали уволить Юлиана Нагельсмана.

Главное с ЧМ-2026 на 1 июля:

  1. Эрлинг Холанд вывел Норвегию в 1/8 финала ЧМ-2026.
  2. Килиан Мбаппе оформил дубль и помог Франции пробиться в 1/8 финала ЧМ.
  3. Определены 7 из 16 участников 1/8 финала ЧМ-2026, обновлена сетка плей-офф.
  4. Установлены личности, обокравшие сборную Англии на ЧМ.
  5. Защитник «Локомотива» Монтес вместе со сборной Мексики пробился в 1/8 финала ЧМ-2026.
  6. Нагельсмана уволят в ближайшее время. Сборную Германии возглавит Клопп.
  7. Холанд отреагировал на выход Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.
  8. Мбаппе сравнялся с Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026.
  9. Рональд Куман покинет пост тренера сборной Нидерландов.
  10. Андрей Аршавин спрогнозировал финалистов и победителя ЧМ-2026.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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