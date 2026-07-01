Главное с ЧМ-2026 на 1 июля: голевые подвиги Мбаппе и Холанда, два громких увольнения

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе голами помогли своим сборным выйти в следующую стадию плей-офф, определились 7 из 16 участников 1/8 финала ЧМ, Рональд Куман покинул пост главного тренера Нидерландов, а в Германии запланировали уволить Юлиана Нагельсмана.

Главное с ЧМ-2026 на 1 июля:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.