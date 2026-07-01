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«Сели в своей штрафной». Кержаков — о матче Бразилии с Японией на ЧМ-2026

«Сели в своей штрафной». Кержаков — о матче Бразилии с Японией на ЧМ-2026
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», московского «Динамо» и «Севильи» Александр Кержаков высказался по итогам матча 1/6 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Японии и Бразилии. Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержали бразильцы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

«Каземиро повезло, что японцы во втором тайме просто сели. Они сели в своей штрафной. Но очень странно, что японцы два или три раза в хорошую контратаку выбегали, но...» — сказал Кержаков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

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