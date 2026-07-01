«Сели в своей штрафной». Кержаков — о матче Бразилии с Японией на ЧМ-2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», московского «Динамо» и «Севильи» Александр Кержаков высказался по итогам матча 1/6 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Японии и Бразилии. Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержали бразильцы.

«Каземиро повезло, что японцы во втором тайме просто сели. Они сели в своей штрафной. Но очень странно, что японцы два или три раза в хорошую контратаку выбегали, но...» — сказал Кержаков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.