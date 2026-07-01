Анри: Олисе — самый важный игрок Франции, он с другой планеты

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри назвал полузащитника национальной команды Майкла Олисе самым важным футболистом в составе сборной.

«MVP всегда будет Килиан благодаря его решающей роли. Но самый важный игрок — это Майкл Олисе. Это монстр, он видит эпизоды так быстро и иначе, чем остальные. Техничные игроки иногда забывают об оборонительных усилиях, но не он. Мне посчастливилось его тренировать. На тренировках я сдерживался, чтобы не сказать «Вау!», потому что тренеру так поступать не положено. Я говорил своим ассистентам: «Вы это видели?» Он с другой планеты», — приводит слова Анри FOX Sports.

В завершившемся сезоне Олисе выступал за мюнхенскую «Баварию» и провёл 57 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач. Он выиграл с клубом Бундеслигу и Кубок Германии, был признан игроком года в команде и лучшим футболистом чемпионата Германии. Сборная Франции продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года и готовится к матчу 1/8 финала с Парагваем.